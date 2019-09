Giulia De Lellis, il suo libro è record assoluto di vendite: «Ha raggiunto un pubblico di non lettori»

Venerdì 27 Settembre 2019, 14:45 - Ultimo aggiornamento: 27-09-2019 16:21

il libro divola primo in classifica in Italia con 53mila e 674 copie vendute dal 17 settembre ad oggi. Anche su Amazon entra prepotente nella top ten di Ibs. Un successo senza precedenti per una delle influencer più amate d'Il prodotto, edito da Mondadori Electa e scritto insieme ada molti viene definito "scandaloso", ma lei ride in faccia ai suoi haters e risponde: «Giuro che non lo faccio più».Sta di fatto che l'ex gieffina, ex corteggiatrice ed ex fidanzata del tronista, a soli 23 anni sta davvero spopolando. E la sua creatura ha stabilito un record assoluto di vendite. «Grazie.. anche se non sarà mai abbastanza. Grazie - ha fatto sapere Giulia commossa - per il tempo, le parole, i messaggi, per tutte le vostre email. Sono grata di aver condiviso con voi questa storia, la mia»., dg, si è detto fiero del successo del libro di Giulia. «E' un prodotto che ha avvicinato anche tanti non lettori al nostro mondo. Un viaggio nelle emozioni di una giovane donna».