Giulia De Lellis furiosa, scoppia la lite sul social. L’influencer Giulia De Lellis, ex di Andrea Damante, ha pubblicato sul Instagram degli scatti in cui indossa degli abiti firmati dall’azienda del suo attuale fidanzato, Carlo Gussalli Beretta, ispirati a un look da caccia, innescando un duro botta e risposta con una fan.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati