Giulia Michelini confessa: «Voglio cambiare vita. Rosy Abate? Sono stufa, vorrei fare altro»

Giulia Michelini ospite e Verissimo racconta l'amato personaggio di Rosy Abate. L'attrice non ha mai nascosto la sua agitazione durante le interviste, motivo per cui ne rilascia molto poche, ma Silvia Toffanin le chiede quali siano i suoi progetti futuri, visto il successo della serie di Canale 5.L'attrice però dà una rispota spiazzante. Ammette di essere molto felice e di sentirsi fortunata ma confessa di aver più volte sentito la necessità di cambiare vita: «Si tratta di un'idea, che diventa sempre più insistente, ma chissà se avrò mai il coraggio di farla». Silvia allora insiste e chiede che cosa intenda, ma Giulia resta vaga e ammette che potrebbe essere possibile qualsiasi cosa, anche un giro del mondo.Sulla serie poi ammette: «Mi sento affaticata, il personaggio di Rosy Abate ha fatto di tutto, gli manca di andare in convento. Io non dico che sono stufa, ma vorrei fare altro». Silvia però insiste e dice: «Ma c'è una terza serie?». Giulia Michelini però chiarisce: «Io ho detto come la penso, credo che il personaggio abbia una bella evoluzione in questa serie, non voglio aggiungere altro, ma voglio lasciare un bel ricordo».