Giulia Salemi saluta R101, al suo posto Melita Toniolo: «Non è un addio ma solo un arrivederci»

Giulia Salemi non farà più parte (almeno per il momento) della squadra di R101. La speaker ha, infatti, annunciato che per i molti impegni di lavoro che si dividono tra social e televisione non riuscirà più a seguire il mondo radiofonico. Al suo posto arriverà la showgirl Melita Toniolo che dopo essere ritornata single è pronta a rimettersi in gioco proprio nella stazione radiofonica lasciata da Giulia.

Giulia Salemi si diverte a tenere aggiornati i propri follower su Instagram raccontando loro come trascorre le sue giornate e quali sono i suoi progetti lavorativi. Proprio sui social ha salutato R101 la radio con cui ha lavorato per un breve periodo ma che le ha regalato emozioni e occasioni indescrivibili, come ad esempio, l'esperienza sanremese. L'influencer è sempre molto impegnata e lo mostra anche su Instagram quando spiega di essere perennemente in treno e quindi in viaggio da una città all'altra.

Giulia Salemi si è anche fatta conoscere dal pubblico televisivo grazie alla sua partecipazione come opinionista social al Grande Fratello Vip. I telespettatori a casa hanno imparato ad apprezzare il suo modo di porsi e anche la discrezione. Quando, ad esempio, ha raccontato di essere in crisi con Pierpaolo Pretelli (crisi oramai passata), non si è sbilanciata molto sulla propria vita privata.