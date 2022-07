Giulia Stabile sogna la convivenza con Sangiovanni, ma ora è difficile: «Vi spiego perché»

Confermata Giulia Stabile nella nuova stagione di Tu sì que vales. Smentiti i rumors delle scorse settimane che riportavano l'assenza della ballerina, entrata in corsa al tavolo dei conduttori nella passata edizione. Dopo la vittoria di Amici, Giulia ha cominciato a lavorare come professionista nel talent e a Tu sì que vales. Inoltre, fa parte anche del cast di Witty Tv, dove realizza delle interviste per un suo spazio. Confermati, dunque, tutti progetti ai quali lavorerà anche da settembre, al rientro dalla vacanza col suo Sangiovanni.

In una intervista a TPI, la ballerina ha raccontato che andrà in vacanza con la famiglia di Sangiovanni. Non ha ancora ben capito dove andranno, né se sarà una meta di mare o di montagna. A luglio sarà impegnata con Tu sì que vales e i provini di Amici, ma da settembre riprenderà a lavorare a pieno ritmo nella scuola. Oltre al solido rapporto con Maria De Filippi, Giulia può contare su Sangiovanni. Con lui tutto procede per il meglio, sebbene spesso siano al centro del gossip per presunte crisi. Ma nulla di vero, Giulia è infastidita da queste voci, perchè si ripercuotono sul loro rapporto.

«Questa cosa ci pesava tantissimo, soprattutto all’inizio - ha dichiarato Giulia -. Non ci siamo mai sentiti obbligati di dover pubblicare qualcosa sui social, ad esempio, ma è come se ci fosse sempre questo peso: se non pubblichi qualcosa sui social allora significa che siamo in crisi o ci siamo lasciati. […] Mi dà fastidio quando alcuni traggono conclusioni rispetto a cosa possa provare o non provare uno di noi solo in base a quello che mostriamo sui social. Come se fosse sempre e solo quella dei social la verità».

Anche se Sangiovanni sia meno avvezzo a pubblicare foto sui social, non significa che sia meno innamorato. Anzi, la ballerina apprezza questa cosa, ed è contenta dell’uso che fanno dei social come coppia «perché siamo solo noi a sapere cosa proviamo realmente». Giulia e Sangio stanno pensando alla convivenza? Vivere lontani non è mai semplice, loro sono ancora giovanissimi e si stanno dedicando alle loro carriere. Eppure se dovessero optare per una convivenza sarebbe davvero complicato decidere dove: «È un po’ difficile andare a vivere insieme ora. Io lavoro a Roma fissa, mentre lui lavora un po’ su, un po’ giù. Poi se lui dovesse scegliere una città in cui vivere sceglierebbe Milano. Io sono molto legata alla mia città, Roma la sento proprio calda. Milano è una città sicuramente bella. Però a me non dà quel caloore che mi dà Roma».

Giulia sogna il matrimonio e una famiglia con Sangiovanni, tutto a tempo debito: «Ho conosciuto Sangiovanni a un’età consapevole e sono consapevole che sia per me la persona giusta. Quindi, se me lo chiedi ti dico: ‘Sì, Sangiovanni è la persona con la quale vorrei avere una famiglia’. Matrimonio? Sì, in realtà credo che nell’immagine più fiabesca del matrimonio. Non tanto l’aspetto formale. Mi piace immaginare il giorno in cui, forse, arriverà il momento della proposta o il giorno del matrimonio in cui ci sono tutti i parenti che si commuovono, me compresa. Ti catapulta in una sorta di favola».