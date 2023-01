Giuseppe Gambi ospite a Domenica In: “Adesso esisti” è il nuovo singolo del tenore napoletano

Il tenore napoletano Giuseppe Gambi è stato ospite, con il suo produttore Adriano Aragozzini, di Mara Venier, nel corso di “Domenica in” in onda su Rai 1. La puntata del programma domenicale è stata incentrata sul Festival di Sanremo; in particolare, durante il blocco in cui sono intervenuti Giuseppe Gambi e Adriano Aragozzini che è stato il patron del Festival della musica italiana dal 1989 al 1992 (ovvero le edizioni dei grandi ospiti, dell’introduzione dell’orchestra e dell’abolizione del playback), sono stati commentati i vecchi Festival, quelli più chiacchierati e glamour.

Al culmine di questo momento, Mara ha domandato ad Adriano in cosa è attualmente impegnato e lui ha confessato di essere fiero di aver individuato un “ragazzo che è un fenomeno”, ovvero il napoletano Gambi, di cui ha prodotto il singolo “Adesso esisti” scritto “su misura” per lui da Maurizio Fabrizio (il quinto autore più presente al Festival di Sanremo con 34 canzoni, giusto per rimanere in tema).

Il repertorio del tenore napoletano spazia dai grandi classici napoletani e italiani, a brani di carattere internazionale. La canzone “Adesso esisti”, disponibile su tutte le piattaforme streaming, attraverso una modalità di canto “lirico” moderno, valorizza l’elegante timbro e l’incredibile estensione vocale del tenore napoletano, qualità apprezzate anche da Mara Venier, dagli altri ospiti presenti in studio e dai telespettatori. Giuseppe Gambi, che si è diplomato al Conservatorio di Avellino e ha completato gli studi con una seconda laurea in canto lirico, ha vinto numerosi premi. Quando la Fondazione Luciano Pavarotti lo ha convocato per ricordare lo straordinario tenore scomparso, Gambi si è esibito davanti a oltre 50mila persone, ottenendo un grande successo.