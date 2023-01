Da «Il bambino nascosto» a «Mare fuori», Giuseppe Pirozzi nel cast della serie tv di Rai 2

Giuseppe Pirozzi è una new entry nel cast della terza stagione di “Mare Fuori”, dal 15 febbraio in prima serata su Rai Due. Il giovane attore partenopeo (nella foto sulla destra) sarà Raffaele Di Meo detto Micciarella, un nuovo protagonista nell’Istituto di Pena Minorile (IPM) con una madre tossica e un fratello, Luigi, che ammira con tutto se stesso. Luigi per lui è un padre, un amico, un complice.

«Il mio personaggio si chiama Micciarella perché è piccolo ed è come una miccia, che l’accendi, si alimenta man mano, fino ad esplodere. È un ruolo diverso da quelli che ho interpretato finora. - ha dichiarato Giuseppe -Solitamente ho ricoperto ruoli drammatici, ma questa volta è totalmente differente. Micciarella è un ragazzo che vive emozioni forti, scoppiettanti, come la rabbia, l’euforia, l’allegria. In quattro mesi di riprese, non ho mai girato una scena triste, drammatica. Ci sono degli aspetti che cambierei di Micciarella, che poi comprenderete guardando la serie. Quindi mi auguro che in futuro ci possa essere un’evoluzione del mio personaggio. Per quanto riguarda il mio ingresso sul set di una serie già avviata e di successo, devo dire che inizialmente mi ha un po’ spaventato. Avevo paura che mi attribuissero un ruolo sottotono, poi leggendo il copione ho compreso che Micciarella aveva tanto da raccontare. Attraverso le sue vicissitudini, le sue azioni e le conseguenze del suo comportamento, penso che questo ragazzo possa lanciare un messaggio forte, di speranza e allo stesso tempo anche educativo».

Giuseppe Pirozzi, 15 anni, inizia la sua carriera con un piccolo ruolo nel film diretto da Luca Miniero “Benvenuti al Nord”. Nel 2018 avvia il suo percorso presso l’Università del Cinema di Napoli diretta da Peppe Mastrocinque e nel 2019 prende parte al cortometraggio “La musica è finita” diretto da suo padre Vincenzo. Nello stesso anno ricopre dei piccoli ruoli nei film “Martin Eden” di Pietro Marcello e “Pinocchio” di Matteo Garrone. Sempre nuovi progetti lo portano a ricoprire ruoli più importanti come quello di Tommaso in “Fino ad essere felici” film del 2020, opera prima di Francesco Cipoletta. Nel 2021, dopo un ruolo nella quarta puntata della prima stagione de “Il Commissario Ricciardi”, arriva la sua grande opportunità: è Ciro al fianco di Silvio Orlando nel film diretto da Roberto Andò, “Il bambino nascosto”.

Nel 2022 è nel film andato in onda su Raiuno “Tutto per mio figlio” e partecipa al progetto teatrale “Viviani per strada” di Nello Mascia. Tra i prossimi progetti, oltre alla terza stagione di “Mare Fuori”, in uscita nel 2023 il film “Piano piano” diretto da Nicola Prosatore, presentato alla 76esima edizione del Locarno Film Festival e alla Festa del Cinema di Roma nella sezione parallela “Alice nella Città”, evento in cui Pirozzi riceve il Premio RB Casting – Miglior Giovane Interprete Italiano. È in lavorazione il film diretto da Fabio Mollo dal titolo “Nata per te” sulla storia di Luca Trapanese.