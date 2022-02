Giusy Ferreri, confessione a Verissimo: «Beatrice mi chiede una sorellina, ci sto pensando»

Giusy Ferreri è ospite di Verissimo dopo Sanremo 2022. La cantante parla della sua lunga gavetta, dell'esperienza sul palco dell'Ariston, ma soprattutto della sua opera più bella: la figlia Beatrice. E svela, infine, a domanda diretta di Silvia Toffanin, che sta pensando di avere un altro figlio. «Beatrice mi chiede la sorellina».

Su Sanremo spiega: «Sono rimasta un po' delusa perché non mi aspettavo di arrivare in fondo alla classifica. Poi me ne sono fatta una ragione, alle volte proponi una canzone che non è giusta per il momento».

Sulla figlia Beatrice, che è la sua prima fan, spiega: «Ha una personalità forte, è intelligente, attenta. Già si mette il rossetto. Se sto pensando a un altro figlio? Sì, Beatrice me lo chiede, anzi vorrebbe la sorellina». Per ora però c'è il nuovo album e il sogno di riprendere il tour.