Gloria Guida torna in tv: «Io come Alberto Angela». Condurrà un programma su Raitre

Mercoledì 24 Ottobre 2018, 16:39 - Ultimo aggiornamento: 24-10-2018 19:15

Gloria Guida si rimette in gioco a 62 anni: l'ex stella dei film sexy anni '70 e '80, dopo cinema, fiction, teatro e musica e dopo un periodo di stop, debutta come conduttrice in televisione con un programma, Le Ragazze, realizzato da Pesci Combattenti e che andrà in onda su Raitre. Sei prime serate, in onda la domenica alle 21.10 a partire dal 28 ottobre.Il modello cui si è ispirata Gloria Guida per prepararsi? «Alberto Angela», ammette conversando con i cronisti a margine della presentazione a Viale Mazzini. «Non sono - precisa - una megalomane, è solo che apprezzo apprezzo molto come si rivolge ai telespettatori e mi piacciono i suoi programmi».Gloria Guida afferma di voler «rimettersi in gioco, perché non è mai troppo tardi», con un programma al femminile, in onda sulla rete diretta da Stefano Coletta: la Guida accompagnerà il pubblico raccontando le donne attraverso un percorso intergenerazionale dagli anni '40 ad oggi. Ogni puntata inizia con una ragazza degli anni '40 e si conclude con una del nuovo millennio, cinque storie in tutto che si alternano di volta in volta con quelle di donne degli anni '50, '60, '70, '80 e '90.Tra le ragazze protagoniste della trasmissione ci saranno tante donne normali ma anche note come Sara Simeoni, Simonetta Agnello Hornby, Irene Grandi, Laura Efrikian, Flavia Perina, Tina Montinaro, la vedova del professor Veronesi.