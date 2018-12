Gomorra 4, Genny va a Londra: ecco l'alta finanza della camorra

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 1 Dicembre 2018, 12:00

Con la quarta stagione, in onda a marzo 2019 su Sky Atlantic HD (canale 110 di Sky), «Gomorra - La serie» proporrà uno sguardo ancora più ampio sulle dinamiche criminali globali della contemporaneità, ponendo al centro delle sue trame oscure e disperate l'inferno sempre più attuale dei crimini finanziari, capaci di distruggere le esistenze di milioni di esseri umani pur senza spargimenti di sangue. Dopo otto mesi di lavorazione in oltre cento location (a Napoli, anche a Città della Scienza, per la prima volta dall'incendio del 2013, ma pure a Londra, Bologna e Reggio Emilia), le riprese degli attesissimi nuovi 12 episodi della serie-blockbuster ispirata al romanzo di Saviano e già venduta in ben 190 nazioni si concluderanno nei prossimi giorni all'ombra del Vesuvio.E proprio a Napoli, in un ristorante della zona collinare, la produzione ha dato appuntamento ai media italiani sul set di un'intensa sequenza di dialogo (inserita nell'episodio conclusivo) tra il protagonista Genny Savastano (Salvatore Esposito) e sua moglie Azzurra (Ivana Lotito), colti in un momento di forte intimità e complicità per riconciliarsi dopo tensioni e ostacoli. A dirigerli, su una terrazza panoramica con vista mozzafiato sulla città di sera, c'era Claudio Cupellini (alla regia dei due episodi finali della stagione), che poco prima dei ciak aveva presentato la nuova annata assieme agli altri registi Francesca Comencini (suoi i primi quattro episodi, ma da quest'anno anche la supervisione artistica della serie), Marco D'Amore (all'esordio dietro la macchina da presa, nel quinto e sesto episodio), Enrico Rosati (settimo e ottavo) e Ciro Visco (nono e decimo). Con loro c'erano, oltre a Esposito e Lotito, gli altri attori Cristiana Dell'Anna, Arturo Muselli e Loris De Luna; e i produttori Nils Hartmann di Sky e Riccardo Tozzi di Cattleya.