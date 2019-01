«Gomorra 4», in arrivo nuovi omicidi eccellenti: nessuno è immortale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 5 Gennaio 2019, 08:30

L'attesa è finita. Dopo la morte di Scianèl (Cristina Donadio) per mano di Patrizia Santoro (Cristiana Dell'Anna), e il sacrificio di Ciro Di Marzio (Marco D'Amore), ucciso da un solo colpo di pistola su quello scafo al largo del Golfo di Napoli, per l'amico, a cui deve la sua scalata nel mondo della camorra, Gennaro Savastano (Salvatore Esposito), «Gomorra» ricomincia da quattro: il trailer, lanciato ieri in rete, annuncia l'uscita della quarta stagione il 29 marzo su Sky Atlantic e in streaming su Now Tv.Le prime immagini mostrano i sopravvissuti - i Sangue Blu, Savastano e Patrizia - e new entry, a svelare il clan con cui l'ex amante di Pietro Savastano si è alleata. Sono parenti del boss di Secondigliano, una famiglia ispirata ai Polverino, il clan di Marano affiliato ai Nuvoletta. All'inizio nel copione li chiamavano Polvere, poi si è scelto di non giocare troppo con la cronaca. Intanto o Sistema si fa sempre più internazionale, Secondigliano è un orizzonte troppo ristretto, ecco la storia arrivare a Bologna, dove è stato girata la scena dell'incidente del trailer, Reggio Emilia, Londra.