Gomorra 5, episodio 1 online: la prima puntata dell'ultima attesissima stagione diffusa in rete con un leak

Nei giorni precedenti Sky con un un teaser trailer aveva annunciato per novembre l'uscita della stagione finale di Gomorra. A poche ore dall'annuncio però è comparsa in rete, diffusa tramite chat di Telegram, la prima puntata dell'ultimo capitolo della serie che tecnicamente si chiama E1S5.

A darne notizia, confermando che si tratta proprio del primo episodio dell'attesissima ultima stagione della fortunata serie con protagonisti Salvatore Esposito e Marco D'Amore, è il sito di Sicomunicazione.

La puntata dura 49 minuti, compresa la sigla finale con le anticipazioni del secondo episodio e i titoli di coda.

Il “pirata” che ha in qualche modo messo le mani sull'episodio e diffuso in rete si firma con la sigla SLT aggiungendo in basso al suo nome la scritta “esclusiva”. Fa sapere però che non è riuscito ad impossessarsi di altri episodi e che per vederli bisognerà attendere la messa in onda ufficiale a novembre su Sky.

Che sia una mossa orchestrata dalla stessa Sky come promo per aumentare l’aspettativa? Molto più verosimilmente in un passaggio di file tra montatori e produzione, sceneggiatori e attori, il video sarà finito nelle mani di qualcuno che senza scrupoli ha deciso di rendere pubblico il primo episodio.

Tra l'altro questo è purtroppo un fenomeno molto diffuso in Italia dove si calcola che il 12% dei film è visibile online prima dell’uscita in sala e l’84% dei film è già illecitamente in rete entro il primo fine settimana di uscita al cinema.

Per vedere l’intera e ultima stagione, comunque, occorrerà attendere novembre quando Sky pubblicherà le puntate di quello che si preannuncia un vero evento televisivo.