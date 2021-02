La troupe di «Gomorra 5» ritorna nel casertano. Stamattina, a distanza di due settimane, nuovi ciak in Villa Porfidia, a Recale. È stato riallestito il set nella corte e nel giardino della dimora storica per girare alcune scene dell’ultimo atto della serie prodotta da Sky. Il calendario delle riprese prevede anche un’esterna, nel pomeriggio, in piazza Della Repubblica, che sarà chiusa al traffico. Riserbo assoluto sui dettagli.

APPROFONDIMENTI SERIE TV «Gomorra 5», arriva il King di Secondigliano: via alle... LA SERIE TV Gomorra fa tappa anche a Recale:sono iniziate le riprese a Villa... IL RECORD Film, la Campania star dei set nel 2020 grazie a 20mila tamponi

Da domani, e fino al 17 febbraio, la carovana diretta da Marco D’Amore e da Claudio Cupellini si sposterà a Palazzo Grauso di Marcianise, dov’è già stata il 18 gennaio; si tratta delle ultime riprese della serie. «Un percorso lungo e faticoso – ha dichiarato D’Amore sui social –: io, la mia troupe e i miei attori. Spalla a spalla a sorreggerci e incoraggiarci. Il mio cuore ha la ferita aperta dell’addio ma la cicatrice che rimarrà sarà il segno tangibile di quello che abbiamo fatto insieme. Ora viene un altro tempo e poi tutto, finalmente sarà nelle mani del pubblico. Non vedo l’ora».

«Gomorra 5», dopo un lungo stop per il Covid, è stata girata soprattutto a Napoli e in Campania, con rapide escursioni nel Lazio, a Milano, a Londra, a Sofia e a Riga. I primi episodi ripercorreranno i passi de «L’Immortale», film spin-off diretto e interpretato da D’Amore, nel quale Giro ritrova dal suo amico-rivale Genny Savastano (Salvatore Esposito). La conclusione dell’arco narrativo li vedrà di nuovo faccia a faccia o, chi può dirlo, fianco a fianco.

Ispirata al romanzo di Roberto Saviano, la serie arriverà sugli schermi di Sky Atlantic e Now TV a fine anno.

Ultimo aggiornamento: 12:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA