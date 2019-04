Gomorra, ecco le anticipazioni: il clan di Forcella sotto attacco, Sangue Blu rischia di perdere i suoi uomini

Giovedì 25 Aprile 2019, 18:38

All’interno del clan di Forcella la situazione si fa sempre più complicata: con la morte di Valerio (Loris De Luna), Enzo e i suoi diventano preda degli attacchi dei Capaccio che vogliono impadronirsi anche di quel territorio. Cosa potrà fare Patrizia per evitare che la guerra riesploda più feroce di prima? Nuovi scenari all’orizzonte per gli episodi 9 e 10 della quarta stagione della serie Sky Gomorra, diretti da Ciro Visco, che saranno trasmessi in prima tv esclusiva venerdì 26 aprile alle 21.15 su Sky Atlantic e Sky Cinema Uno, anche in 4K HDR per i clienti Sky Q e disponibili già dal mattino di venerdì anche su Sky On Demand, su Sky Go e in streaming su Now Tv.I Capaccio non vogliono perdere tempo e, sfruttando la situazione, decidono di conquistare Forcella assentando dei duri attacchi mirati a mettere alle strette Sangue Blu (Arturo Muselli) e i suoi uomini. Enzo, sempre più solo, vede vacillare non solo il suo potere sul territorio ma anche la fedeltà dei suoi uomini. Ad aiutarlo scenderà in campo il più imprevedibile degli alleati…Nel decimo episodio, Patrizia (Cristiana Dell’Anna) ha scoperto chi c’è dietro le sue sventure e si trova di fronte a una decisione importante: cedere al clan Levante e lasciare il potere a suo marito Mickey (Luciano Giugliano) o iniziare una guerra aperta con la famiglia dell’uomo che ama e che Genny (Salvatore Esposito) aveva deciso di far sedere al tavolo del controllo del territorio.