Gomorra, gli auguri made in Usa della star Ellen Pompeo

Venerdì 29 Marzo 2019, 22:29

«Ciao Italia. Stasera “Gomorra”: in bocca al lupo Salvatore». L'attrice Ellen Pompeo, star della pluripremiata serie tv «Grey's Anatomy», ha postato sulle storie di Instagram un video per l'amico e collega Salvatore Esposito. Un augurio e un bacio per il debutto della quarta stagione di «Gomorra» che arriva dopo una foto da record del gennaio scorso, quando i due si sono incontrati a Malibù facendo sognare a oltre 800 mila follower un crossover tra le due serie televisive.Per l'attore che interpreta Genny Savastano è un regalo incredibile che si aggiunge ai videomessaggi ricevuti con l'hashtag #gomorrachallenge da Roberto Saviano, Balotelli, l'amica geniale Ludovica Nasti, Gigi D'Alessio, Emis Killa e tanti altri. Oltre 100 mila visualizzazioni in poche ore sulla pagina di Esposito, ma soprattutto la conferma di un legame tra «i due napoletani» che potrebbe sfociare con una collaborazione di lavoro sognata da tanti fan.Ellen e Salvatore, selfie da record per due napoletani a Malibù