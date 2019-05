«Gomorra 4», gran finale ma o Maestrale non si rivela

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 3 Maggio 2019, 07:00

Finale di stagione con guerra tra clan stasera per «Gomorra 4». Chi vincerà? Chi morirà? Sarà davvero il nuovo alleato di Genny Savastano, o Maestrale, la novità delle due puntate, numero 11 e 12, tratte dal best-seller di Saviano, regia di Claudio Cupellini, in onda alle 21.15 su Sky Atlantic e Sky Cinema Uno, disponibili anche su Sky On Demand, su Sky Go e in streaming su Now tv?La guerra sotterranea tra Patrizia (Cristiana Dell'Anna) e i Levante obbliga ora Mickey (Luciano Giugliano) a dover scegliere se schierarsi con la sua famiglia o con sua moglie. Nel frattempo Genny (Salvatore Esposito), che aveva lasciato Secondigliano a Patrizia per pacificare Napoli, non è più certo di aver fatto la scelta giusta e decide di tornare in azione in prima persona per riprendersi tutto quello che è suo.Anche il clan di Forcella con Enzo Sangue Blu (Arturo Muselli) e i Capaccio con O Diplomato rimasto solo al comando giocheranno un ruolo chiave nel momento in cui tutti personaggi dovranno mostrare le proprie ambizioni: chi regnerà sulle rovine fumanti di una Napoli insanguinata dalla guerra tra i clan?