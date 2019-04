Gomorra, la paranza di Sangueblù canta al karaoke e l'esibizione diventa subito virale

Lunedì 29 Aprile 2019, 19:09 - Ultimo aggiornamento: 29-04-2019 19:30

Cosa fanno gli attori della serie Gomorra mentre aspettano di girare? Qualcuno si diverte a cantare al Karaoke. Almeno è così che occupa i tempi morti il gruppo che interpreta la paranza di Forcella comandata da Enzo Sangueblù. E proprio l’attore che veste i panni del boss protagonista della fiction fin dalla terza stagione, Arturo Muselli, ha pubblicato due video su Instagram, dove lo si vede impegnato a cantare a squarciagola due canzoni insieme ai suoi colleghi.Nella prima clip i cinque cantanti improvvisati, tra cui c’è anche Loris De Luna – che nella finzione è Valerio, braccio destro di Sangueblù –, rifanno “La vasca” di Alex Britti, imitandone anche il balletto: «Quando sei in camerino in attesa di girare la tua scena e ad un certo punto parte la serata karaoke in famiglia, in amicizia. To be continued», scrive Muselli.Nel secondo video la canzone scelta è “Senza giacca e cravatta” di Nino D’angelo: «Stavolta ci siamo sostituiti al nostro amico fraterno Livio Cori (anche lui nel cast della quarta stagione di Gomorra, ndr) e abbiamo cantato il grande Nino D’Angelo – scrive ancora Muselli – Caro Nino, perdonaci... facimm schif, lo sappiamo, ma andava fatto».Entrambi i filmati, pubblicati un paio di giorni fa, stanno ottenendo migliaia di visualizzazioni e “mi piace”, mentre sono centinaia i commenti lasciati dagli utenti del social network. A riprova del successo che sta registrando Arturo Muselli, autentica rivelazione della terza stagione della serie, e che sta confermando tutta la sua bravura negli episodi che compongono la quarta. Il suo personaggio, Enzo Sangueblù, è già tra quelli più amati e citati di tutta la saga.