Aspettando Gomorra con il nuovo boss, ecco le serie al via in ottobre: “The Son” con Pierce Brosnan, “American Rust” e “The Equalizer”

Aspettando Gomorra. E già, perchè si fa sempre più vicina la resa dei conti fra i protagonisti della serie cult Sky Original prodotto da Cattleya in collaborazione con Beta Film. Ha finalmente una data, infatti, l’atteso debutto di Gomorra - stagione finale, che come annunciato dal trailer ufficiale, arriverà su Sky e in streaming su NOW a partire dal 19 novembre. I primi due episodi della stagione finale verranno proiettati in anteprima, fuori concorso, il 13 ottobre, al CanneSeries, come evento di chiusura del festival delle serie TV di Cannes.

Intanto si preannuncia un ottobre ricco di serie tv sulle varie piattaforme, iniziando da Sky che dal 15 ottobre dà il via alla nuova serie western con Pierce Brosnan, The Son. Siamo nel 1849 in Texas: la serie vede i giovani fratelli Eli e Martin McCullough rapiti da una tribù di nativi Comanche, mentre il resto della loro famiglia viene assassinato. Si passa al 1915: sono trascorsi svariati decenni da quell’anno terribile. Il ricordo di quei giorni è ancora ben impresso nella memoria di Eli, che è comunque riuscito a fare fortuna e nonostante le avversità è diventato uno dei magnati più ricchi e senza scrupoli del Texas grazie alle sue sconfinate proprietà. Eli è particolarmente interessato all’industria del petrolio, che potrebbe veramente rappresentare il futuro. Col passare degli anni, però, il suo impero è sempre più a rischio, e il rapporto con suo figlio Pete, il più giovane, è sempre più problematico.

Il 19 ottobre arriva la seconda stagione di Cobra con Robert Carlyle. Il Primo Ministro inglese Robert Sutherland si ritrova a fare i conti con la decisione di accentrare ulteriormente il potere nelle proprie mani. Il Paese è ancora in piena crisi, ma gli intrighi politici non stanno certo ad aspettare. Mentre la nazione, sempre in attesa di una soluzione, sprofonda ancora di più nel caos e in una “guerra soft” dove chiunque potrebbe essere o diventare il nemico, Anna Marshall e Archie Glover Morgan devono decidere in fretta come muoversi e da che parte stare.

In prima visione su Sky e NOW il 25 ottobre arriva anche American Rust con Maura Tierney e Jeff Daniels ispirata al romanzo di Philipp Meyer e descritta come un family drama che esplora il sogno americano dal punto di vista del capo della polizia Del Harris (Daniels). Negli Usa, nella zona conosciuta come Rust Belt la famigerata “Cintura della Ruggine”, e più precisamente nel sud ovest della Pennsylvania, il problematico e compromesso capo della polizia locale Del Harris si ritrova per le mani un caso piuttosto scottante che è destinato a mettere a dura prova la sua vita privata, oltre a quella della piccola comunità di cui fa parte.

Tra gli altri arrivi c’è Mrs Fletcher, il 30 ottobre su Sky Atlantic, adattamento dell’omonimo romanzo del 2017 di Tom Perrotta (The Leftovers). La quarantacinquenne Eve Fletcher è una donna divorziata, non soddisfatta del proprio lavoro e in piena “crisi di mezza età”, che si ritrova a fare un bilancio della propria vita in occasione della partenza del figlio per il college. Rimasta sola, Eve decide che è arrivato il momento di cambiare e di dare una svolta alla propria esistenza; svolta che si manifesterà in maniera decisamente fisica, con un risveglio sessuale mai veramente sperimentato durante gli anni della giovinezza.



Tra gli appuntamenti più attesi, quello con The Equalizer su Sky Investigation dall’1 ottobre, il crime drama che vede protagonista Robyn McCall (Latifah), all’apparenza “solo” una mamma single impegnata a crescere sua figlia adolescente ma anche misteriosa ex agente della CIA incaricata dal governo federale di occuparsi di operazioni non proprio pulite.

Delusa dal suo vecchio lavoro, Robyn si è ufficialmente ritirata dai giochi. Ufficiosamente, però, è tutta un’altra storia. Grazie alle sue numerose abilità, torna infatti in azione per difendere chi non può difendersi da solo o tramite le vie contemplate dalla legge, diventando di fatto una vigilante, una sorta di equiparatrice che fa tornare in equilibrio i due piatti della bilancia e che pareggia i conti degli innocenti ingiustamente accusati.

Tra le altre serie, si segnala Darkness: Those Who Kill, sempre su Sky Investigation dal 28 ottobre. Dopo sei mesi di indagini alla ricerca, purtroppo vana, della diciassettenne Julie Vinding – sparita nel nulla mentre stava tornando a casa da una festa nei sobborghi di Copenaghen – il detective Jan Michelson viene tolto dal caso dai suoi superiori, ormai sicuri che la ragazza sia morta. Michelson, però, non si arrende, e continua a indagare in gran segreto, e così facendo viene a sapere della scomparsa di un’altra diciassettenne, una giovane di nome Natasha anche lei bionda e somigliante a Julie...



Tante le novità in serie anche sulla piattaforma Netflix: dopo un’assenza di quasi due anni, il thriller stalker You ritorna il 15 ottobre con una terza stagione che trova Joe (Penn Badgley), ora sposato con un bambino, a vivere in periferia, anche se è improbabile che questo fermi i suoi istinti omicidi. Per gli adolescenti c’è invece Il club delle babysitter che ritorna l’11 ottobre per la seconda stagione, così come la serie misteriosa e soprannaturale Locke & Key, prevista per il 22 ottobre. Il 29 ottobre arriva la serie biografica su Colin Kaepernick di Ava DuVernay, Colin in bianco e nero, poi la seconda stagione del dating show in costume Sexy Beasts il 7 ottobre.

Queste tutte uscite Netflix di ottobre: Maid (1 ottobre),Oats Studios: Volume 1 (1 ottobre),Paik’s Spirit (1 ottobre),Seinfeld (1 ottobre),Gatte per magia (Scaredy cats), (1 ottobre) – Kids On My Block, quarta stagione (4 ottobre), Remember you (5 ottobre), La vendetta delle Juana (6 ottobre), Il codice da un miliardo di dollari (7 ottobre),Altro che caffè, terza stagione (8 ottobre), Pretty smart (8 ottobre), Hometown Cha-Cha-Cha, episodi settimanali (9 ottobre), Il Club delle BabySitter, seconda stagione (11 ottobre), Kids Another life, seconda stagione (14 ottobre), Il mondo di Karma (15 ottobre) – Kids Little things, quarta stagione (15 ottobre), My name (15 ottobre), YOU, terza stagione (15 ottobre), Misfit: fuori posto – La serie (16 ottobre), Locke & Key, seconda stagione (22 ottobre), More than blue: la serie (22 ottobre), The Office – US (23 ottobre), Luis Miguel: la serie (18 ottobre), Colin in bianco e nero (29 ottobre).

Altre proposte di ottobre arrivano da Amazon Prime. Ecco le due principali da non perdere.

So cosa hai fatto

Disponibile su Prime Video dal 15 ottobre con i primi quattro episodi e con nuovi episodi ogni venerdì (fino al finale di stagione previsto per il 12 novembre), So cosa hai fatto (titolo originale I Know What You Did Last Summer) è la serie di genere horror young adult che si basa sul romanzo di Lois Duncan del 1973 e racconta le vicende di un gruppo di adolescenti, legati da un segreto oscuro e perseguitati da un pericoloso assassino.



Maradona – Sogno Benedetto

Disponibile su Prime Video dal 29 ottobre è la serie TV di genere biografico, composta da 10 episodi. Racconta i momenti chiave della carriera e della vita di Diego Armando Maradona.

Gomorra

Le immagini del trailer mostrano per la primissima volta anche diversi nuovi ingressi nel cast: Mimmo Borrelli è Don Angelo detto ‘o Maestrale, il feroce boss di Ponticelli che si rivelerà fondamentale per la guerra di Genny contro i Levante e per permettergli di riprendersi Secondigliano. Tania Garribba interpreta invece Donna Luciana, la moglie di ‘o Maestrale, dal carattere feroce al pari del marito e un’intelligenza astuta e raffinata. Nei panni di ‘o Munaciello, uno dei capipiazza di Secondigliano, entra nel cast anche Carmine Paternoster. E ancora Antonio Ferrante (Vincenzo Garignano detto ‘o Galantommo, anziano boss di un piccolo paese alle pendici del Vesuvio) e Nunzia Schiano (sua devota moglie).

Leonardo Jattarelli