Gomorra, torna Ciro l'immortale: presentata la «Stagione finale»

Con Genny braccato dalla polizia, Ciro redivivo in Lettonia e nuovi, misteriosi personaggi pronti a schierarsi alla vigilia di una guerra imminente: è tutto pronto per il gran finale di Gomorra, il cult Sky Original prodotto da Cattleya con Beta Film, da un’idea di Roberto Saviano e tratto dal suo omonimo romanzo.

Girati fra Napoli e Riga, i nuovi episodi della serie – nella classifica del New York Times al quinto posto fra le produzioni non americane più importanti del decennio 2010-2020 – sono scritti da Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli, che firmano anche il soggetto di serie con Roberto Saviano. Completano il team Gianluca Leoncini e Valerio Cilio. In particolare, i primi cinque episodi di Gomorra – Stagione finale e il nono sono diretti da Marco D’Amore, già regista di due episodi di Gomorra 4 e del film “L’Immortale”, mentre gli episodi 6, 7, 8 e 10 sono diretti da Claudio Cupellini, al timone fin dagli esordi della serie. Entrambi sono anche supervisori artistici.

Le immagini del teaser, il primo annuncio pubblicitario diffuso oggi, mostrano il ritorno sul set gli ormai storici protagonisti della serie Sky: Salvatore Esposito nei panni di Genny Savastano, costretto alla latitanza, in un bunker, alla fine della quarta stagione, Arturo Muselli nei panni di Enzo Sangue Blu e Ivana Lotito in quelli di Azzurra Avitabile, moglie di Genny. E c'è il grande ritorno di Marco D’Amore, nel ruolo di Ciro Di Marzio, creduto morto alla fine della terza stagione e – come svelato sul finale del film “L’immortale” – tornato in scena in Lettonia. E per Genny nulla può essere più come prima.