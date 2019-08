Gordon Ramsay lascia le cucine di MasterChef e va in tour tra i cibi della Terra

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 20 Agosto 2019, 12:00

Gordon Ramsay lascia le cucine di «MasterChef» e «Hell's kitchen» per andare in giro per il mondo, a scoprire nuove ricette e nuovi sapori, Per farlo scala montagne, si cala con l'elicottero, sonda fondali marini, caccia anguille a mani nude. Il famosissimo chef inglese è il protagonista di «Gordon Ramsay: fuori menù», serie in sei episodi, in onda su National Geographic (Sky 403) dal 25 agosto la domenica alle 20,55.Nel corso del suo viaggio alle estremità del mondo Ramsay scoprirà culture diverse ma anche tradizioni, piatti e ingredienti completamente nuovi. Un'esperienza gastronomica che lo porterà a mettersi alla prova e a ideare nuovi piatti in un personale tributo al Paese che lo ospita: dal Marocco alle Hawaii fino alla Nuova Zelanda.