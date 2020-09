Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci parla dopo il mancato ingresso nella casa: ecco quando entrerà

Elisabetta Gregoraci torna sui social dopo la mancata entrata nella casa del Grande Fratello Vip. La Gregoraci ha fatto sapere che il suo ingresso nel reality avverrà il prossimo venerdì, placando le polemiche dei tantissimi fan rimasti delusi dalla sua assenza nel corso della prima puntata dello show di Canale 5.

L'ex moglie di Briatore è stato uno dei nomi più annunciati e attesi di questa edizione del Grande Fratello Vip, ma pare che la sua assenza sia stata dettata da una sua scelta personale. Non è dato sapere i motivi, ma dopo il mancato ingresso è seguito un silenzio social, rotto solo nelle ultime ore da una serie di Instagram stories in cui la Gregoraci riposta tweet in cui i followers si chiedono dove sia stata.

Elisabetta si è detta felicissima per l'affetto ricevuto e ha lasciato intendere che venerdì prossimo farà il suo ingresso nella casa più spiata di Italia. Nessun accenno invece sui motivi del suo ritardo, magari deciderà lei di parlarne a cuore aperto con gli altri inquilini, visto che ha già dichiarato la sua intenzione di mettersi a nudo e lasciare che il pubblico la conosca per ciò che è realmente.

