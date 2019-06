Grande Fratello 2019, Francesca Cipriani diffida Valentina Vignali: «Dovrebbe sciacquarsi la bocca prima di nominarmi»

Lunedì 3 Giugno 2019, 22:13 - Ultimo aggiornamento: 03-06-2019 22:20

Gf, una brutta notizia per uno dei concorrenti in gara.Tranon scorre buon sangue. Nonostante il chiarimento all'interno della casa del Grande Fratello 2019 qualche settimana fa che si è in realtà concluso con un nulla di fatto, la Cipriani e nuovamente sul piede di guerra. La Vignali avrebbe continuato a parlare dell'ex pupa e la cosa non le va giù: «Valentina Vignali continua a sparlare di me all’interno della casa - scrive in una storia su Instagram la Cipriani - Davvero non immagino che vita triste possa avere questa ragazza. Continuasse ad aprire quella fogna per ingurgitare la qualunque anziché nominarmi. Questa donna così rozza e volgare dovrebbe sciacquarsi la bocca prima di pronunciare il mio nome. Nei prossimi giorni depositerò una diffida nei suoi confronti. VignaliSoloPhotoshop #Vipera».