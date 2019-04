Grande Fratello 2019, Alberico Lemme ci ricasca: «Ambra è la professoressa del pisello», la Vignali sbotta: «Tu sei il male»

LE PIÙ CONDIVISE

HATERS Vince Quattro Ristoranti ma gli haters bombardano Tripadvisor Vince Quattro Ristoranti e viene bombardata dagli haters su Tripadvisor. È accaduto nelle scorse ore all’Osteria Arcadia di Santa Giulia (piccolo paesino di Porto Tolle). Il... di Alessia Strinati

LA SICUREZZA Maxi blitz nei vicoli di Napoli: tre arresti, fioccano denunce Arresti e denunce durante i controlli straordinari svolti dai carabinieri della compagnia centro e del reggimento Campania tra i vicoli del centro storico di Napoli, i Quartieri spagnoli e...

L'INCIDENTE Notte d'inferno in Campania: muore 17enne, grave coetaneo Tragedia ieri sera sul raccordo autostradale Salerno-Avellino. Un ragazzo 17enne deceduto, un altro coetaneo ricoverato in gravissime condizioni in ospedale e un terzo ragazzo ferito non gravemente.... di Paolo Panaro e Pasquale Sorrentino