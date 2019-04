Grande Fratello 2019, il segreto di Audrey Chabloz: «Avevo perso la testa»

Lunedì 15 Aprile 2019, 11:37 - Ultimo aggiornamento: 15-04-2019 12:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È bella e ha un temperamento deciso, ma Audrey Chabloz, la modella che è entrata nella casa del Grande Fratello e prima ancora nel Grande Ranch , ha un passato difficile. Ha raccontato il suo segreto ai suoi coinquilini nel camping e quindi rigorosamente davanti alle telecamere. La ragazza ha sofferto perché era entrata nel tunnel della bulimia. Ha rivelato di esserci "cascata" a causa del suo lavoro nel mondo della moda.«Ho fatto la modella e mi avevano detto che ero troppo in carne - ha spiegato la Chabloz -. Ero dimagrita tantissimo ed ero diventata bulimica. Avevo perso la testa. Questa è una brutta malattia. Nessuno se n’era accorto perché vivevo in Spagna».«Mangiavo e andavo a casa a vomitare - continua nel suo racconto -. Non pensavo di essere malata. Solo oggi ho capito che è stato un periodo difficile. Ero ossessionata dalla perfezione perché volevo lavorare come modella. Non è facile passare dalla Valle d’Aosta a Ibiza, da una vita normale a una vita in cui dovevo essere per forza perfetta. La perfezione ti autodistrugge. Solo in un secondo momento ho capito la bellezza del viaggio. Sono andata in palestra e sono ingrassata. Ho lavorato ancora di più e ho iniziato a essere davvero felice».In un momento di riflessione ha anche paragonato la sua esperienza a quella di Martina Nasoni, la concorrente che ha ispirato la canzone "La ragazza con il cuore di latta" di Irama. Al cantante, infatti, aveva raccontato dell'intervento subito al cuore e della cardiomiopatia ipertrofica di cui soffre. «Davanti ai suoi problemi, i miei diventano così piccoli», ha detto Audrey. Segno che la bulimia ormai fa parte del passato.