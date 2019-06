Finale GF, Barbara D'Urso ringrazia il pubblico: «Nonostante Montalbano ci avete regalato il 20%»

Lunedì 10 Giugno 2019, 23:42 - Ultimo aggiornamento: 10-06-2019 23:46

strepitosa padrona di casa di questa sedicesima edizione del Grande Fratello 2019 . Da grande professionista la conduttrice ha ringraziato il pubblico per il successo del reality :. Sututti gli aggiornamenti.La finale delsi è aperta con un'elegantissima Barbara D'Urso che in abito lungo nero ha ringraziato il suo pubblico per averla seguita puntata dopo puntata: «Non lo farò alla fine - dice la D'Urso - perché poi ci sarà il vincitore e tutto il caos, di solito si fa alla fine ma volevo approfittarne subito. Volevo ringraziare voi, tutti quanti, tutti quelli che sono stati davanti al televisore, seguendoci tutti i lunedì».Un ringraziamento fatto "col cuore", come direbbe la presentatrice che sottolinea anche il momento difficile che hanno vissuti i reality che l'hanno preceduta in termini di ascolti ( Gfvip3 e Isola dei Famosi 14): «Voi lo sapete che quest'annata non è stata molto fortunata per i reality,, quindi, grazie a voi, davvero, da parte di tutti quelli che lavorano qua, tutto il Grande Fratello! Grazie, grazie davvero». Chapeax.