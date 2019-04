Grande Fratello, Barbara D'Urso svela le novità dell'edizione 2019

LEGGI ANCHE

Torna il Grande Fratello, giundo alla 16ma edizione. Il programma partirà lunedì prossimo (8 aprile), in prima serata su Canale 5 everrà condotto da. Ed è proprio lei ad anticipare a "Tv Sorrisi e Canzoni" alcune novità.Al suo fianco due opinionisti d'eccezione: Cristiano Malgioglio (già presente alla scorsa edizione) e(al posto di Simona Izzo che non può partecipare). Svelati anche i primi quattro concorrenti:, sorella del giocatore Mauro;, ex tentatrice di Temptation Island, il cantante, ex marito di«Sarà una edizione con un cast molto variegato - racconta Barbara - avremo personaggi totalmente sconosciuti e altri che magari si sono già fatti conoscere per motivi legati al gossip e all'attualità. Sarà una bella alchimia. Ci sarà una bella sinergia tra il Gf e gli altri programmi che conduco». Perché la D'Urso dal 13 marzo sarà in onda anche con il programma "Live – Non è la D’Urso".Per Iva Zanicchi, invece, è la prima volta: «Sarò pungente ma mai cattiva - dice -, con Malgioglio c'è una amicizia e un rapporto artistico che dura dagli anni 70».