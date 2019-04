Grande Fratello, Barbara D'Urso: «Ho 4 programmi? Sono a servizio di Mediaset»

Barbara D'Urso parla così della sua stagione da recordwoman del piccolo schermo, presentando il



Grande Fratello 16, la figlia di Rutelli e Palombelli tra i concorrenti: «I miei si sono rassegnati»



Svelati i concorrenti del programma. E molti faranno discutere. Da . E molti faranno discutere. Da Serena Rutelli, figlia adottiva di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli , al 'farmacista-dietologo dei vip' Alberico Lemme. Nel cast anche Ivana Icardi, sorella di Mauro Icardi (ma pare che i due non si parlani da quando lui ha sposato Wanda Nara), Ambra, professoressa che fa anche la modella, Cristian Imparato, vincitore della prima edizoone del talent per bambini 'Io Cantò, Kikò, ex marito di Tina Cipollari e noto Hair stylist. Altri concorrenti saranno annunciati in diretta, direttamente lunedì. Ma non è escluso che la conduttrice Barbara D'Urso dia qualche anticipazione anche durante 'Domenica Livè. «Io mi rendo conto di essere l'unica al mondo ad avere 4 programmi contemporaneamente. Ma da sempre ho sposato una filosofia con l'azienda: quando hanno bisogno di me, io ci sono. Quando ho capito che avevano bisogno di uno slot il mercoledì sera, che ora riesce a raggiungere il 16 per cento di share, ho accettato».parla così della sua stagione da recordwoman del piccolo schermo, presentando il 'Grande Fratello 16', che la vedrà tornare al timone al reality più longevo della tv da lunedì prossimo. D'Urso ha anche spiegato che il numero di concorrenti che entreranno nella 'Casà di Cinecittà per la prima puntata saranno 16 e che la Gialappàs Band non sarà coinvolta in questa edizione.





L'avventura di Grande Fratello è già cominciata inoltre per Angela, aspirante speaker radiofonica con una laurea triennale in Scienze della comunicazione, Audrey, modella e hostess di Aosta che vive a Ibiza, Erica, in passato ragazza immagine, ora fa la commessa in un centro commerciale, e Daniele, imprenditore che vive a Verona e lavora nell'azienda di pubblicità e marketing di famiglia. I quattro, infatti, stanno vivendo da mercoledì 3 aprile in un «Ranch» immerso nella campagna laziale, vicino Tivoli. Qui, dovranno convivere fino al giorno del kick off, lunedì 8 aprile, quando scopriranno cosa Grande Fratello ha in serbo per loro. In questi giorni, il pubblico sta avendo la possibilità di conoscere meglio i quattro aspiranti concorrenti, ripresi quotidianamente mentre svolgono una serie di attività: da quelle strettamente legate a «Il Grande Ranch» (spaccare la legna, mungere le mucche, preparare i pasti, ecc.) ad altre più sportive (allenamenti all'aria aperta, trekking o equitazione) e anche alcune più «rilassanti». Pur rimanendo in isolamento in alcuni momenti della giornata, i quattro ragazzi hanno la possibilità di interagire in tempo reale con il mondo esterno attraverso i profili social del programma. La convivenza del gruppo viene raccontata sulle principali piattaforme digitali della trasmissione e da alcuni programmi delle reti Mediaset.

Venerdì 5 Aprile 2019, 13:40 - Ultimo aggiornamento: 05-04-2019 14:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA