Grande Fratello 16, la figlia di Rutelli e Palombelli tra i concorrenti: «I miei si sono rassegnati»

La ragazza, 29enne, è una dei quattro figli della coppia, di cui tre adottati. Oltre a Serena, il politico e la conduttrice – dopo aver dato alla luce Giorgio, oggi 36enne – hanno allargato la famiglia adottando Francisco (31 anni) e Monica (26 anni).

Serena è fidanzata con Prince Zorresi, italo-senegalese di 21 anni, promessa dell'Audace Calcio.

, figlia adottiva di Barbara Palombelli , tra i concorrenti del ' che prenderà il via lunedì prossimo su Canale 5. A far da padrona di casa sempre Barbara D'Urso accompagnata dall'inseparabilee dalla new entry