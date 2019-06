Grande Fratello 2019, Cristiano Malgioglio attacca ancora Francesca De Andrè: «Fuori non sei amata», la D'Urso gela il pubblico

Lunedì 3 Giugno 2019, 22:56 - Ultimo aggiornamento: 03-06-2019 23:02

Nuova lite durante latra Cristiano Malgioglio e Francesca De André. L'opinionista si è scagliato duramente contro Francesca tanto da attaccarla dicendole: «Fuori non sei amata», parole che però non solo piaciute a Barbara D'Urso che gela il pubblico in studio.«Questa soap opera è migliore de Il segreto, sono molto incattivito», commenta Cristiano Malgioglio che con la De Andrè ha avuto una brutta discussione. L'opinionista delinterviene duramente: «Avrebbe dovuto chiedermi scusa e non io a lei. Il problema di Francesca è che è troppo aggressiva, incivile e non rappresenta le donne. Lei avrà tutte le sue problematiche, ma cosa dovrebbe dire Martina? O la Rutelli che, con un passato tristissimo è stata di un’educazione straordinaria? Il tuo passato non ti giustifica, tutti noi abbiamo avuto questi problemi e non mi piace nemmeno come hai trattato Dori Ghezzi.», applausi del pubblico. Francesca non ci stà e ribatte: «Ma come ti permetti di parlare della mia famiglia.. Amata o non amata io non sono falsa, smettila di parlare della mia famiglia, se ne devi parlare informati meglio». «Francesca, Cristiano non voleva offendere tuo nonno - accorre in difesa la Zanicchi - ma lo ha detto per il rispetto di un cognome così prestigioso».«Francesca non è vero che all'esterno non sei amata -- a me non sembra corretto che le venga detto una roba del genere mentre è in gioco, anche perchè non è vero. Non entro nel merito, ma io ho letto le carte e vi prego di non attaccarla»