Grande Fratello 2019: Daniele, Martina e Gianmarco in finale. Michael, Valentina e Kikò eliminati

La semifinale del Grande Fratello 2019 ha decretato i nuovi finalisti: dopo Gennaro è il turno di Daniele, Martina e Gianmarco. Michael, Valentina e Kikò eliminati. Enrico, Erica e Francesca in nomination.01.35 Tutti i concorrenti raggiungono Stefania Pezzopane e Simone Coccia nella stanza degli orrori per festeggiare insieme il loro quinti anniversario.01.31 Enrico, Erica e Francesca vanno direttamente al televoto per conquistare l'ultimo posto disponibile in finale. Lunedì prossimo conosceremo l'esito del televoto.01.28 Chiuso televoto tra Francesca e Daniele. Francesca salva, Malgioglio abbandona lo studio per protesta, ma è evidente che non ha capito lo scopo del televoto, perchè Daniele è in finale.01.15 Best of per Michael Terlizzi.01.12 Michael e Gianmarco in studio. Michael è eliminato, Gianmarco Onestini è in finale.01.09 Verrà aperto un nuovo televoto, intanto prosegue la lite tra Francesca e Gennaro: «Sei un ometto da quattro soldi». Daniele e Francesca non sono mai andati al telvoto il Gf li mette in sfida con un televoto flash. Non ci sarà eliminazione ma si sceglierà un nuovo finalista. Quindi anche questa volta la De Andrè non rischia di uscire.01.01 Taylor Mega lascia la casa delk Grande Fratello, arriva la busta. Il concorrente salvo è Enrico. Michale e Gianmarco vanno in studio.00.54 Intanto in casa prosegue la lite «Gennaro ha le manie di persecuzione, fa la prima donna». La De Andrè è davvero furiosa, esagerata e fuori luogo, inspiegabile come non sia ancora in nominaiton.00.51 Valentina Vignali in studio. Clip con il best of.00.45 Intanto in casa si scatena una lite furiosa tra Gennaro e Francesca. Gennaro rimprovera le De Andrè di non sentirsi tutelato da lei e di passare da fesso, mentre la De Andrè lo accusa di fare la vittima.00.37 Come per le donne si apre il televoto flash anche per gli uomini. Gianmanrco trova il blocchetto nero, decide di sfidare Enrico, Enrico sceglie Michael.00.28 Valentina e Martina in studio, vengono frizzate. Entrambe commentano la loro esperienza nella casa. Martina in finale, Valentina Vignali eliminata.00.22 La D'Urso deve averci sentiti. Finalmente arriva una sorpresa per Gianmarco Onestini. Dietro il vetro c'è il papà, Gianmarco corre ad abbracciarlo. «Saremmo venuti, hai visto tuo fratello cosa ha fatto - dice il padre - avremmo fatto di più ma sai che non è dipeso da noi. Luca è contentissimo di quello che stai facendo»00.19 Televoto chiuso. Erica si salva, ma non finisce qui. Martina e Valentina in studio.00.18 Siamo alla semifinale e Gianmarco Onestini è l'unico concorrente a non aver ancora ricevuto una sorpresa.00.09 Kikò entra in studio. «La prima cosa che farò stasera è vedere i miei figli», arriva anche il fratello «Hai fatto un persorso stupendo, sono contentissimo di aver conosciuto anche questa ragazza».00.00 Sorpresa per Gennaro Lillio, primo finalista di questa edizione del GF16. C'è un video della sorella, i due non si conoscono ma da parte di entrambi c'è la voglia di ritrovarsi. Malgioglio chiede a Gennaro se non avesse voluto vedere il padre: «Io un giorno sarò un padre migliore», risponde il modello.23.47 Simone Coccia e Stefania Pezzopane entrano nella casa: «Barbara questi ragazzi sono bellissimi, ma li trovo ostili all'amore. Spesso è il rancore a vincere, ma è il rancore che trasforma le persone, che ci trasforma, mentre per poter raccontare la nostra storia dobbiamo far vincere l'amore. L'amore non ha confini, nè colori, è una cosa bella, è l'odio che è brutto, è il rancore che vi dovete mettere alle spalle. Per raccontare una storia bella dobbiamo far vincere l'amore, se facciamo vincere l'odio non c'è speranza, nè futuro, acceteremo persino che un genitore possa abbbandonare un figlio». Un discorso molto bello ... forse un po' retorico... era necessario? Sembra un po' fuori contesto.23.37 Il Gf ha deciso che ci sarà subito un'altra eliminazione e riguarderà le donne. la ragazza che pesca la piramide con il bollino nero va al televoto direttamente. Tocca ancora una volta ad Erica. Erica sceglie di andare al televoto con Valentina Vignali. La Vignali sceglie Martina. Erica, Martina e Valentina al televoto flash, il pubblico dovrà scegliere chi mandare in finale.23.35 Simone Coccia e Stefania Pezzopane festeggiano nella casa del Grande Fratello 2019 cinque anni di fidanzamento. Chissà se questa sera, ad un passo dalla finale Gianmarco Onestini riceverà una sorpresa.23.25 Kikò eliminato , Erica si salva23.18 Sorpresa anche per Erica. C'è una lettera dei genitori molto commovente, poi arriva anche la sorella asostenerla.23.10 Entra in casa Lorenzo «Ciao bambina mi manchi tanto, non ce la faccio più», i due si baciano tra le lacrime.23.07 Parte un counter, Lorenzo chiamerà Valentina? Il telefono resta muto. «Rovinare una relazione per un gioco qui al Grande Fratello, alzo le mani. I miei ateggiamenti sono stati tutti puliti , limpidi e sinceri, non potrei mai fare quello che hanno fatto a me, io ho la coscienza super pulita». Valentina torna in casa e scatta il freeze.22.57 Si cambia argomenti, è il turno di Valentina Vignali. La Cestista teme che ci siano problemi con il suo fidanzato che non sente più da troppo tempo. Valentina è in confessionale dove c'è un telefono.22.43 Sorpresa per Kikò, c'è una lettera del figlio e poi nel camping per lui c'è Ambra. I due si baciano con passione22.39 Chiuso il televoto. Il primo concorrente salvo è Enrico.22.30 Si parla della gelosia di Francesca De Andrè nei confronti di Taylor Mega, anche in questo caso Francesca nega nonostante l'evidenza.22.23 «Francesca non è vero che all'esterno non sei amata - il pubblico in studio fischia, e la D'Urso li gela - a me non sembra corretto che le venga detto una roba del genere mentre è in gioco, anche perchè non è vero. Non entro nel merito, ma io ho letto le carte e vi prego di non attaccarla»22.12 «Questa soap opera è migliore de Il segreto, sono molto incattivito», commenta Cristiano Malgioglio che con la De Andrè ha avuto una brutta discussione. «Il problema di Francesca è che è troppo aggressiva, incivile e non rappresenta le donne. Il tuo passato non ti giustifica, tutti noi abbiamo avuto questi problemi e non mi piace nemmeno come hai trattato Dori Ghezzi» «Ma come ti permetti di parlare della mia famiglia» «Avresti potuto fare un grande fratello meraviglioso, di te non me ne frega un cacchio,ma la verità è che tu non sei amata» «Tu fai leccate solo perchè sei amico di Dori. Amata o non amata io non sono falsa, smettila di parlare della mia famiglia, se ne devi parlare informati meglio». «Francesca, Cristiano non voleva offendere tuo nonno - accorre in difesa la Zanicchi - ma lo ha detto per il rispetto di un cognome così prestigioso».22.08 «Io non ho fatto niente con Gennaro proprio perchè voglio parlare prima con Giorgio, non ho mai fatto la parte da fidanzata gelosa con Gennaro. Sono stanca, cornuta e mazziata»22.06 Giorgio le ha scritto una lettera: «Non intendevo giustificare il mio errore, io ho sbagliato e lo ribadisco ma il tuo comportamento all'interno della casa è stato veramente penoso. Ho visto poco di questa settimana. Non mi aspettavo che ti comportassi da fidanzata gelosa per la sua vicinanza con Taylor, voglio parlare con te quando uscirai fuori. Ci vediamoa Firenze, sarò lì ad aspettarti. Giorgio».22.00 Ci sono nuove notizie su Giorgio, il suo ex. Ambra lo ha incontrato e lui gli ha detto: «Francesca mi conosce, sa come sono fatto», lasciando intendere che la De Andrè in passato fosse a conoscenza di altri tradimenti. Francesca nega tutto.21.58 «Fai più bella figura a dire che l'evete fatto, perchè passi per quella che stuzzica e non la dà mai» commenta Iva.21.53 «Francesca ha tanto bisogno d'amore e d'affetto e io ci sarà sempre per lui, ma ha bisogno di chiarirsi» commenta Gennaro. La D'Urso chiede a entrambi se sotto le lenzuola sia scattato qualcosa, Gennaro nega e così anche Francesca. Ma le immagini parlano chiaro, si vede un bacio.21.46 Si parte con un video per Francesca De Andrè che riepiloga l'incontro con Giorgio, il suo ex fidanzato. Francesca va nella stanza dei led, sotto ad un drappo c'è una busta per lei e Gennaro.21.45 In passerella i concorrenti con la valigia: sono tutti a rischio eliminazione. Questa sera ci saranno tre eliminazioni.21.43 Entrano gli opinionisti21.41 Inizia la Semifinale del Grande Fratello 2019. La D'Urso anticipa i temi della serata: il bacio tra Francesca De Andrè e Gennaro, la lettera di Giorgio alla De Andrè e l'ingresso di Stefania Pezzopane e Simone Coccia.Erica, Enrico e Kikò sono i tre nominati della settimana, ma non sono gli unici ad essere a rischio eliminazione. Nel week end il Grande Fratello ha chiesto a tutti i concorrenti di preparare i bagagli perchè: «Siete tutti a rischio eliminazione. Il vostro destino è, come sempre, nelle mani del pubblico!».