Grande Fratello 2019, Francesca De Andrè gelosa di Taylor Mega fa perdere le staffe a Gennaro Lillio: «Hai rotto»

Sabato 1 Giugno 2019, 10:31 - Ultimo aggiornamento: 01-06-2019 14:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Come era prevedibile la presenza di Taylor Mega nella casa del Grande Fratello 16 ha scatenato la gelosia diLa ragazza, in crisi con il fidanzato, non sopporta le "occhiate" chelancerebbe alla bella influencer. La produzione ha deciso l'ingresso dell'ex naufraga dell'Isola dei Famosi proprio per mettere in crisi l'inquilina. E davanti alla sua ultima scenata di gelosia, Gennaro non ha resistito ed è esploso.«Con chi credi di avere a che fare - ha detto Gennaro in camera da letto - hai rotto, non puoi far uscire castelli che non esistono. Mi stai affibiando cose che io non faccio e a me non va bene. Sei ridicola. Quando sei nervosa vedi i flash. Credi che io non abbia mai visto una donna in vita mia? Non ho 16 anni, ne ho 28. Tu quando sei nervosa vedi quello che vuoi, ma le tue affermazioni mi stanno dando troppo fastidio. Non ti permettere lontanamente, portami rispetto. Io non sono quel tipo di persona».Gennaro ha proprio perso la pazienza davanti ai "capricci" della ragazza per cui prova qualcosa. Lei continua a respingerlo, ma per i telespettatori è senza dubbio attratta. Nelle ultime ore all'ennesima avance del napoletano, Francesca si è allontanata da quello che definisce «diavolo tentatore». E proprio quando erano a un passo dal bacio hanno litigato a causa di Taylor Mega. Dopo un po' si sono chiariti ed è tornato il sereno.