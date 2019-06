Grande Fratello 2019, Francesca De Andrè e Gennaro Lillio litigano ancora: «Puoi far star zitti gli altri, non me»

Lunedì 3 Giugno 2019, 16:50 - Ultimo aggiornamento: 03-06-2019 16:53

Ennesima lite per Francesca De Andrè e Gennaro Lillio dentro la casa del Grande Fratello 16. Il ritorno di Taylor Mega ha inasprito nuovamente i rapporti tra i due. Il napoletano, che ha ammesso più volte di essersi preso una cotta per lei, non sopporta le scenate di gelosia della ragazza genovese. È esploso a causa di un piatto di pizza. «Hai rotto», le ha ripetuto a due giorni di distanza dal litigio precedente.I due si erano svegliati da poco e ritrovati in cucina. Davanti a una pizza pronta sul tavolo, Francesca si è lasciata andare a qualche battuta ironica. «Eh prima mi faceva il piatto!» «Non iniziare con queste mezze cose... Sei troppo pesante», la risposta del modello. «Ti sei svegliato con la luna storta?Ti ho fatto una battuta! Taci!», la replica di Francesca... Puoi far star zitti gli altri, non me».«Sono le parole pesanti che usa che fanno degenerare tutto», ha detto poi Gennaro sfogandosi con gli altri inquilini dopo essersi allontanato dalla cucina. Kikò Nalli lo ha invitato a essere paziente dal momento che il percorso è ormai giunto alla fine.«Ho fatto una battuta e lui una sceneggiata... Stavo solo scherzando», ha commentato Francesca davanti a Valentina Vignali ed Erica Piamonte. La ragazza ha in qualche occasione palesato i suoi dubbi sulla natura di Gennaro: «Io, nel bene e nel male, sono stata sempre me stessa. Io non ho represso nulla. Non ho mai calcolato delle reazioni per risultare in un certo modo. Io mi sento libera. Gennaro si è represso in tante situazioni, non capisco se alcune cose fanno parte di lui o no. Adesso che ha la certezza di andare alla finale, si lascia andare a reazioni più istintive. Io invece non riesco mai a essere una persona falsa. Sono vera fino alla fine»