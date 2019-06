Martedì 11 Giugno 2019, 21:20 - Ultimo aggiornamento: 12 Giugno, 10:18

Dopo a sua avventura all’interno della casa del Grande Fratello 2019 Francesca De André, una delle protagoniste assolute del reality, torna a scrivere dal suo account Instagram per descrivere la sua esperienza, molto criticata, nel reality Mediaset.A fianco a una sua foto sorridente Francesca ha ringraziato i suoi fan: «Eccoci qua...! Sono tornata 💁🏽‍♀️ Avrei milioni di cose da dire, scrivere... ma avrò modo di farlo con un po’ di tempo... per ora parto solo col ringraziare di vero cuore tutti coloro che mi hanno capita, sostenuta, compresa, supportata e amata. Non ho passato solo cose belle come sapete e so di non essere stata “leggera” ma, il tutto gli stati d’animo che ho attraversato (e direi che l’arcobaleno emotivo l’ho toccato a 360 gradi e agli estremi) di una cosa non si può dire io contrario: nel bene e nel male sono stata VERA. Era un reality? E reale sono stata. #ripartodame @grandefratellotv @qui_mediaset @pomeriggio5tv @domenicalive @barbaracarmelitadurso #grandefratello #graziedicuore»