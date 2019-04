Grande Fratello 2019, Guendalina Canessa contro Francesca De Andrè: «Basta giudizi su di me e Interrante, fatti la tua vita»

GRANDE FRATELLO 16: GUNDALINA CANESSA E IL POST SU INSTAGRAM

Lunedì 29 Aprile 2019, 17:10 - Ultimo aggiornamento: 29-04-2019 18:33

Tensione alchiede adi smettere di parlare di lei. La De Andrè è rinchiusa nella casa del, come è stato in passato per Guendalina, e le due in più hanno avuto un fidanzato in comune, Daniele Interrante. I giudizi che Francesca sta dando su di lei nel reality Mediaset però hanno stancato la Canessa che è intervenuta direttamente dal suo account Instagram.Guenda ha postato la foto di un incrocio con uno stop, seguito dalla didascalia rivolta a Francesca: “Ci sono momenti nella vita – ha scritto sul social - in cui devi dire agli altri STOP. In questi giorni sono stata in silenzio per riflettere e poi mi sono detta a me stessa che non era giusto affossare la mia testa sotto la sabbia. Sto parlando di #francescadeandre . La signora in questione, se cosí possiamo chiamarla, continua a riempire la sua bocca di giudizi verso la mia persona. Lo fa privatamente e adesso anche pubblicamente al Grande Fratello. Io sono andata avanti con la mia vita, Daniele pure...perché non lo fai anche tu? Quindi cara Francesca : STOP”.