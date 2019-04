Grande Fratello 2019 torna l'8 aprile: la data ufficiale del reality condotto da Barbara d'Urso

Lunedì 1 Aprile 2019, 11:34 - Ultimo aggiornamento: 01-04-2019 14:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Grande Fratello 2019 , versione Nip, sta per tornare. E anche quest'anno sarà condotto da Barbara D'Urso, instancabile e ormai onnipresente su Canale 5. Lo spot Mediaset ha annunciato l'inizio del reality lunedì 8 aprile, senza neanche una piccola pausa dopo la finale de l'Isola dei Famosi prevista per questa sera. Intanto, corrono le indiscrezioni sui partecipanti.Manca una settimana all'inizio della sedicesima edizione del papà di tutti i reality e il cast ufficiale dei concorrenti non è ancora stato ufficializzato. Si conoscono, invece, i nomi dei due opinionisti: Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi, che sono stati svelati dalla stessa Barbara D'Urso durante la terza puntata di Live Non è la D’Urso. Secondo Dagospia entreranno nella casa più spiata d'Italia Ivana Icardi (sorella di Mauro e cognata di Wanda Nara), Cristian Imparato (ex vincitore di Io Canto), Fabrizia De André (nipote di Faber) e Mila Suarez (ex di Alex Belli vista a Uomini e Donne e Temptation Island).La concorrenza sarà spietata. Dall'altra parte, sul palinsesto di Rai Uno, ci sarà il solito Commissario Montalbano, che anche con le repliche riesce a mantenere ascolti altissimi.Con il Grande Fratello, Barbara d'Urso raggiungerà le 17 ore settimanali sul piccolo schermo. La conduttrice è impegnata dal lunedì al venerdì con Pomeriggio 5. Il mercoledì in prima serata con il live Non è la d'Urso e nel weekend con Domenica Live. Innegabili i suoi successi, ma si teme che la sovraesposizione possa stancare il pubblico.