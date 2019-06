Grande Fratello 2019, Kikò bacia la sua Ambra: «Io e te non saremo scintilla, ma fuoco»

Lunedì 3 Giugno 2019, 23:32 - Ultimo aggiornamento: 4 Giugno, 06:30

La scorsa settimana era saltato tutto per via dei troppi argomenti in ballo, ma questa settimana Ambra Lombardo è entrata nella casa del Grande Fratello 2019 per riabbracciare il suo Kikò. Tra i due scatta un bacio pieno di passione e la professoressa gli confessa tutto il suo amore: «Io e te non saremo scintilla, ma fuoco».Kikò Nalli può abbracciare finalmente la sua Ambra. Durante la diretta della semifinale del Grande Fratello 2019, Barbara D'Urso ha organizzato per loro una cena a lume di candela. Ambra è frizzata, Kikò l'abbraccia, i due si baciano: «Non so come tu possa esserti interessata a me. Sono un uomo molto brutto - scherza Kikò - Ti ho pensata moltissimo. E se tu sei vera, come sei sembrata, possiamo fare solo un bel cammino se tu lo desideri».Una volta sfrizzata la professoressa con tono dolce, forse un po' troppo recitato, confessa tutto il suo amore: «Volevo dirti tante cose, ma non so da dove iniziare. Io sono una donna di fatti, non di parole. Ti ho detto che ci sono, che sono qui, che ci sarò. Io non ti chiedo di fidarti di me, di fidarti della ragazza che hai conosciuto, con cui hai condiviso gioie e dolori. Se è vero che hai capito chi sono, che sono una donna adulta, che sono diretta, onesta, io e te non saremo una scintilla, ma un fuoco».