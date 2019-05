Grande Fratello 2019, la lite tra Kikò Nalli e Gianmarco Onestini mina gli equilibri della casa: «Mi fai male»

Lunedì 13 Maggio 2019, 11:37 - Ultimo aggiornamento: 13-05-2019 12:37

Nella casa del Grande Fratello 16 non mancano litigi e battibecchi. L'ultimo in ordine di tempo è quello tra Kikò Nalli e Gianmarco Onestini. I due hanno avuto un duro faccia a faccia, che molto probabilmente sarà mandato in onda durante la diretta di questa sera. Il fratello dell'ex tronista Luca non sembra gradire alcune battutine dell'ex marito di Tina Cipollari.«Ho capito che di fronte a te queste cose non vanno bene e ti dico che queste cose domani non succederanno più - dice Nalli a Onestini - Mi fai del male perché io lo stavo facendo nel senso carino per me».«Io non cambio la mia opinione su di te però se ci sono alcune cose che possono darmi fastidio, te lo faccio presente - afferma Gianmarco a Kikò - Preferisci che io stia zitto e non ti dica nulla? Preferisco una persona trasparente che mi dice le cose». «Trasparente più di me?» ribatte Kikò.«Togliti dalla testa che io lo faccia perché ti devo stuzzicare. Io non voglio farlo, sopratutto a te. Penso che lo dovevi capire, non sono uno di quelli che va a mettere il coltello nella piaga», afferma ancora Kikò. I due sembrano aver risolto, ma il rapporto è destinato a cambiare. Niente più scherzi e battute, ma solo un rapporto rigorosamente distaccato e civile.Del resto Kikò ha altro a cui pensare. I suoi figli hanno dimostrato di non vedere di buon occhio la professoressa Ambra Lombardo. L'ex concorrente si è avvicinata all'hair stylist solo dopo essere uscita dalla casa più spiata d'Italia. Per molti il suo interesse sarebbe fasullo e giustificato soltanto dalla voglia di non finire nell'ombra dopo il reality.