Domenica 14 Luglio 2019, 20:19 - Ultimo aggiornamento: 14-07-2019 20:47

non si frequentano più. I fan avrebbero voluto che i due iniziassero una relazione e così sembrava una volta chiusa la porta rossa del Grande Fratello 16. Dalle ultime stories susembra che i due si siano detti addio. I followers fanno notare che la vincitrice del reality ha snobbato il giovane veneto durante l'ultima diretta.La "ragazza con il cuore di latta" ha evitato di partecipare alla diretta e i followers hanno chiesto spiegazioni alla diretta interessata. «Guarda che Daniele ti ha invitata in diretta!»; «Martina, ma perché snobbi Daniele?.»«Potevi anche rispondere a Daniele!»; «Dani in diretta e tu posti foto e stories. Lui entra sempre nelle tue a salutarti e a partecipare»; hanno scritto gli utenti.In un'altra diretta su Instagram Martina aveva lasciato intendere di essere molto arrabbiata con lui. «Ma che te ridi? Inizia a mette a posto la capoccia. Non farmi parlare, non facciamo capire che sto nera. Daniele non hai capito forse. Aspetta che dopo ti chiamo, ti faccio un altro discorsetto. Forse non hai capito com’è la situazione», aveva detto live su Instagram. Daniele, inoltre, ha tenuto a precisare in più di un'occasione che nella sua vita preferisce dare attenzioni alla sua famiglia, mentre Martina ha sottolineato di sognare ancora il vero amore.