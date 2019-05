Grande Fratello 2019, polemica a Pomeriggio 5: «Il figlio di Kikò manipolato dalla madre Tina Cipollari». E Barbara D'Urso non ci sta

Martedì 7 Maggio 2019, 19:38 - Ultimo aggiornamento: 07-05-2019 20:22

Il flirt trae lacontinua a scatenare qualche polemica. Nato nella casa del Grande Fratello 16 potrebbe minare l'equilibrio di altre mura domestiche, quelle della famiglia del concorrente. Dopo un primo via libera, l'exavrebbe messo in dubbio la sincerità dei sentimenti della bella insegnante. E quello che ha preoccupato di più Nalli sono stati i post del figlio dodicenne. A Pomeriggio 5ha ipotizzato che il ragazzino sia stato manipolato.«A 12 anni ha tutto il diritto di reagire così senza essere manipolato dalla mamma. Ha visto un'altra donna entrare in una casa e baciare il padre», la replica della conduttrice, visibilmente a favore dell'opinionista di "Uomini e Donne".Intanto, Ambra - ospite in studio - continua a mostrare interesse per Kikò e a giustificare la sua scelta di baciarlo in diretta. Per molti, starebbe fingendo per non finire nell'ombra dopo l'eliminazione dal reality. «Quello che avete visto è solo il coronamento di un percorso di affinità iniziato dentro la casa», spiega. «Ci conosceremo fuori. Tina è il passato, Ambra potrà essere il futuro», la risposta di Nalli ieri in puntata.