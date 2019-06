GF, la semifinale: chi tra Erica, Enrico e Kikò dovrà abbandonare il gioco?

Lunedì 3 Giugno 2019, 11:09 - Ultimo aggiornamento: 03-06-2019 11:51

Questa sera su Canale 5 la, il reality prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Barbara d’Urso. In studio anche gli opinionisti Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio. Durante la diretta che seguiremo come sempre minuto per minuto su Leggo.it scopriremo cSiamo in dirittura d'arrivo, nella nona puntata del grande fratello 2019 in onda questa sera i concorrenti saranno messi alla prova attraverso scelte difficili, colpi di scena e di fortuna: l’obiettivo, per loro, è di raggiungere Gennaro e conquistare gli ultimi posti disponibili per la finale di lunedì prossimo.Tra i verdetti più attesi , quello del televoto che ci farà scoprire chi tra. Per i bookmaker a rischio usci è la super nominata Erica, mentre per Stanleybet.it Enrico e Kikò possono giocarsi e addirittura vincere la sedicesima edizione. Entrambi sono a quota 3,50 insieme al finalista Gennaro Lillio. Anche questa settimana, non mancheranno momenti emozionanti e attimi carichi di tensione: i gieffini, infatti, riceveranno visite sorprendenti.