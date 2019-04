Grande Fratello 2019, Serena Rutelli risponde alla mamma biologica: «Ho già una madre e un padre. Non voglio rivederla»

Martedì 30 Aprile 2019, 00:36 - Ultimo aggiornamento: 30-04-2019 07:00

Barbara D'Urso durante la diretta del Grande Fratello 2019 svela a Serena Rutelli che Maria, la mamma biologica che l'ha abbandonata da piccola, le ha scritto una lettera. Un momento molto emozionante e intimo vissuto con grande compostezza. Dopo qualche tentennamento la figlia di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli legge la lettera e risponde senza esitazione: «Ho già una madre e un padre. Non voglio rivederla».«Un giorno ci ha scritto una persona - dice Barbara a Serena - una volontaria che ha aiutato una donna di nome Maria. Lei è la mamma di Serena. All’inizio ci siamo assicurati che non fosse una mitomane. Ovviamente la prima cosa che ho fatto è stata quella di chiamare Barbara Palombelli e ho chiesto cosa voleva fare. Tua madre mi ha detto di dirti: raccontale la verità, noi siamo d'accordo sul suo percorso di vita, è lei che deve scegliere. La tua madre biologica ti ha scritto una lettera». Serena Rutelli chiede di poterci pensare, tentenna, poi decide di aprire la lettera della madre biologica.«Dopo tanti anni sono curiosa di sapere cosa abbia scritto, poteva pensarci prima e non adesso. Mi sembra una cosa un po' inutile, perchè ora? Però voglio sapere» commenta Serena. La D'Urso le svela che la sua mamma ha avuto anche altri figli.Durante la diretta del Grande Fratello 2019 Barbara D'Urso legge insieme a Serena la lettera che le ha mandato la madre biologica: "Ciao sono la vostra mamma, mi chiamo Maria, io non vi ho abbandonato, sono state le circostanze della vita a farmi fare certe scelte, non volevo farvi vivere nella povertà. Sono una clochard ... non vi chiedo nulla, non voglio nulla, voglio solo rivedervi... Ho preso coraggio per scrivervi grazie alla signora Antonella.... vi voglio bene, la vostra mamma".«Sicuramente ci sono stati tanti motivi - risponde alla lettera Serena - il fatto che scrive la vostra mamma, ma mia madre è colei che mi ha cresciuta, capisco i problemi ma rivederla per me è una cattiveria, non ha senso, non ho voglia di rivederla. Ho già una madre e un padre, basta così. Strano fa strano, se mia sorella vuole rivederla può farlo, ma per quanto riguarda me no».«Non sentirti assolutamente in colpa per quello che hai detto, probabilmente - la rassicura la D'Urso - avrei detto la stessa cosa».