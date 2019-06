GF, la sorella di Tina Cipollari contro Ambra: «Kikò, devi lasciarla»

Sabato 15 Giugno 2019, 19:49 - Ultimo aggiornamento: 15-06-2019 20:17

Sono usciti dalla casa dele si dichiarano innamorati, ma per, ex didifendere la loro neonata relazione resta faticoso. Dopo le perplessità di personaggi come Emanuela Tittocchia , anche l'ex cognata del parrucchiere romano, vuole dire la sua.Annarita, la sorella di Tina, non è contenta della relazione tra Ambra e Kiko, convinta anche lei dell'opportunismo della siciliana, e«Ambra non mi piace per niente e quando Kiko è uscito dalla casa gliel’ho detto chiaro e tondo. Qui in famiglia non piace a nessuno, a mia sorella Tina, ai suoi tre figli, anche se il più grande preferisce starne fuori», ha detto al settimanale Di Più.. Certo, Tina si sente coinvolta perché vuole tutelare i suoi figli ma non vuole nemmeno mettere i bastoni tra le ruote nella nuova vita del suo ex marito, ma io non riesco a stare zitta, anche perché lui per me è come un fratello, e vederlo usato in quel modo non mi piace... Io gliel’ho detto chiaro e tondo che lei non mi piace, ma lui mi ha detto: “Pazienza se dura solo un mese”».«Credo che sia lampante che con questa ragazza Kiko vorrebbe riappropriarsi di una felicità che ha perduto quando si è lasciato con mia sorella Tina. Lui ha bisogno di una altro tipo di donna, non di Ambra». In molti scommettono sulla fine imminente di questa relazione. Staremo a vedere.