Grande Fratello Vip 2020, Salvo Veneziano e i «tradimenti»dopo l'eliminazione: «L'amicizia vera è una cosa rara»

Dopo le sue frasi sulla coinquilina Elisa De Panicis, Salvo Veneziano è stato eliminato senza appello dal Grande Fratello 2020, condotto da Alfonso Signorini che con lui non è stato affatto tenero. A dare fastidi a Salvo però sono gli amici all’interno e all’esterno della casa che lui credeva vicini e che invece continuano ad attaccarlo.

Dal suo account instagram Salvo ha spiegato il suo pensiero su quanto sta accadendo: «Buongiorno.. – ha scritto sul social - A volte le esperienze negative fanno crescere servono soprattutto a farci capire tante cose... Sono una persona che crede ancora nell'amicizia. Mi sono preso la colpa di tutto pubblicamente pensando di ricevere un minimo di sostegno da parte dei miei compagni di gioco, invece ho visto e sentito il modo in cui mi hanno puntato il dito come se loro fossero estranei al discorso».



Salvo si sente tradito da quelli che considerava amici: «Ormai l'amicizia vera è una cosa rara..!! Ps la cosa che mi fa ridere di più è vedere in TV gente che fa finta di difendermi è poi mi massacra più degli altri, tutti bravi, tutti moralisti ma dal mio punto di vista credo che certa gente gode dei momenti di debolezza altrui sia per sfogare la loro cattiveria ma anche per cavalcate l'onda per pura visibilità. Grazie a tutti per il vostro sostegno ❤ Salvo.. #salvoveneziano#pomeriggio5#grandefratellovip#domenicalive».

Ultimo aggiornamento: 15:56

