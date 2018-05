Grande Fratello, Alessia respinge Matteo: «Mi innervosisco». E lui reagisce così

Giovedì 31 Maggio 2018, 17:55 - Ultimo aggiornamento: 31-05-2018 18:45

Avances, giudicate un po' troppo spinte, hanno fatto discutere Alessia Prete e Matteo Gentili questa mattina dentro la casa del Grande Fratello. Questa mattina il bel calciatore ha iniziato a baciare la schiena della 22enne accaparrandosi un secco rifiuto. «Smettila, mi innervosisco», gli ha detto la ragazza.L'ex fidanzato di Paola Di Benedetto ha reagito male dichiarandosi offeso e tornando sul suo lettino in giardino a riposare e prendere il sole. La giovane ha intuito il suo malumore, ma non ha fatto nulla per fare la pace.Intanto, è iniziato il countdown per la finale di questa edizione e tra pochi giorni la coppia capirà se è in grado di vivere la sua storia d'amore fuori dalla casa. In molti danno entrambi per favoriti nella corsa alla vittoria. L'unione, infatti, è da subito piaciuta ai fan del reality. Matteo è entrato nella casa dopo essere stato lasciato dalla bella naufraga de L'Isola dei Famosi Paola Di Benedetto. La ragazza di Volvera, invece, ha fatto un percorso di crescita all'interno della casa più spiata d'Italia superando i pregiudizi e le ritrosie della famiglia.