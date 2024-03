Grande Fratello, Alessio Falsone vuole lasciare la casa: «Pago la penale e mi levo dal ca***»

Alessio Falsone è entrato nella casa del Grande Fratello all'inizio del mese di febbraio e, nonostante sia arrivato molto dopo rispetto a tanti altri coinquilini, ha scombussolato per bene gli equilibri all'interno del gioco. In primis, ha affascinato così tanto Anita Olivieri che quest'ultima ha deciso di lasciare il fidanzato di lunga data (facevano coppia fissa da 10 anni) per buttarsi tra le braccia del gieffino che non sembra nemmeno tanto sicuro di ciò che prova.

Alessio, poi, ha attirato l'attenzione dei fan del programma perché è spesso nervoso e, proprio a causa di questo suo lato caratteriale, a volte, non controlla le parole e i suoi modi.

Il suo ultimo sfogo, avvenuto nelle scorse ore, è relativo al fatto che i fan di Perla Vatiero le abbiano inviato un aereo con la scritta: "Perlì, mai fidarsi di chi sbatte i piedi" facendo riferimento ad Alessio, appunto. Il concorrente ha trovato il messaggio di pessimo gusto, dato che, secondo lui è denigratorio e, quindi, si è lasciato andare a un lungo sfogo minacciando anche di ritirarsi.

Grande Fratello: lo sfogo di Alessio Falsone

Alessio Falsone, parlando con Perla Vatiero, ha detto: «Qui ci sono troppe cose che mi danno fastidio. Tipo? Troppa gente che parla, gente che si offende, gente che mi soffre, in generale la situazione che si è creata. Ma a me onestamente chi me lo fa fare?! Io mi sono divertito, mi sono già fatto la mia esperienza, le amicizie che dovevo portare fuori le ho già costruite, fuori ho amici e famiglia… Non ho altro, non ho ambizioni di vincere, non me ne f**te un ca**o. La stanno mettendo giù che non mi piace, la storia del piedino o che prendo in giro Perla... Sono proprio stanco di questa situazione. Gli aerei contro di me, poi tutti che continuano a dire cose assurde. Anche Marco Maddaloni? "Stai lontano da Perla". Sì vabbè scherzando, ma sono partiti gli applausi. Ma applausi de che? Ma poi non solo Marco, anche Mirko. Io non ho responsabilità e me ne stanno dicendo di tutte i colori. Poi io capisco che Maddaloni voglia bene a Mirko, ma io che male gli ho fatto? Perché darmi quella zeppata in diretta? Nella mia posizione non c’entrava nulla quella roba lì. Come se non bastasse tua sorella (Loana Vatiero, ndr) che rilascia interviste e mi dà del pagliaccio».

Alessio: "se esce Anita, esco anche io,non mi piace stare qui, gente che si offende, messaggi sbagliati, gente che mi soffre"

IL FALSONE STA CLIPPANDO, SI CREDE CHISSA CHI ,MA È STO C****#grandefratello #luzzers pic.twitter.com/U91CIWfYds — bealuxRegno🔥 (@BealuxRegna) March 13, 2024

Infine, Alessio Falsone conclude il suo sfogo dicendo: «Basta, io me ne voglio andare fuori dal c***o. Io pago la penale e mi levo dal ca**o! Non ci penso mica troppo. Lo faccio se mi gira il ca**o. Qui hanno sbagliato proprio cristiano, perché io li appendo tutti, pago e lascio. Se ci penso mi agito». Agli utenti social non è piaciuto il linguaggio utilizzato dal gieffino che, secondo alcuni tenderebbe a esagerare con le parole.