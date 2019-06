GF, Ambra e Kikò: «Emanuela Tittocchia rassegnati, siamo innamorati»

Venerdì 14 Giugno 2019, 19:05 - Ultimo aggiornamento: 14-06-2019 20:11

L'amore traprotagonisti dell'ultima edizione del Grande Fratello , continua a suscitare qualche dubbio negli opinionisti diNel corso dell'ultima puntata del programma,ha sollevato le sue perplessità e la bella siciliana ha insinuato che lo ha fatto perché attratta dal parrucchiere ex marito di«Io non capisco se esisteva davvero il fidanzato di Ambra. Non abbiamo una foto», dice la Tittocchia alludendo alla storia che Ambra aveva prima di entrare nella casa. «Era super innamorata, super fidanzata. Deve essersi fatta due conti». «Non capisco perché continui ad attaccarmi. Secondo me Kikò ti piace». Ancheaveva sentenziato che la coppia non avrebbe superato l'estate.«Emanuela Tittocchia mettiti il cuore in pace», dicono in coro gli altri opinionisti ospiti di Barbara D'Urso. E poi la regia manda le clip più importanti della loro storia d'amore. La relazione è nata davanti alle telecamere, ma solo dopo la sua eliminazione, la concorrente ha dichiarato i suoi sentimenti.