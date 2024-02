Grande Fratello, Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi contro Beatrice Luzzi: «Vittorio è uscito per colpa tua». Lei risponde così

Vittorio Menozzi è stato l'eliminato dell'ultima puntata del Grande Fratello. Il modello era all'interno del reality show dal primo giorno, ovvero, dall'11 settembre scorso quando fece la sua entrata in casa. L'ormai ex gieffino ha perso al televoto contro Beatrice Luzzi, Stefano Miele e Federico Massaro e due gieffini, ovvero Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi sostengono che abbia abbandonato il gioco a causa dell'attrice romana. Beatrice e Vittorio avevano stretto un profondo rapporto di amicizia ma, poi, nelle settimane scorse, qualcosa tra i due si è rotto perché il modello aveva preso le parti di un altro gruppo "coalizzato" contro l'attrice. Proprio per questo motivo, il pubblico lo avrebbe punito votandolo ed eliminandolo dal reality.

La discussione tra Giuseppe e Beatrice

L'eliminazione di Vittorio Menozzi dalla casa del Grande Fratello ha lasciato più di qualche strascico. Alcuni amici del modello, quali Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi pensano che l'ormai ex gieffino abbia pagato caro il fatto di essersi allontanato da Beatrice Luzzi. Il concorrente calabro ha detto, rivolgendosi all'attrice romana: «Perché in cinque mesi Vittorio non è mai uscito ed è uscito proprio stavolta che si è messo contro di te?».

Quindi, Beatrice gli ha risposto: «Perché si è comportato in maniera molto incoerente.

Questo è un messaggio che hai fatto passare tu, hai fatto passare un messaggio sbagliato. "Chi si mette contro di te esce", "Vittorio ha avuto un’opinione diversa dalla sua ed è stato eliminato", "Chi si mette contro di lei esce"».

Beatrice Luzzi contro Anita Olivieri

Anche Anita Olivieri è dello stesso parere di Giuseppe Garibaldi per quanto riguarda l'eliminazione di Vittorio Menozzi. Beatrice Luzzi, quindi, ha risposto anche a lei: «Mi stai accusando di cose che non esistono. Nelle ultime settimane tutte le persone che sono uscite non le ho nominate io. Contano i fatti cara Anita! Vittorio non l’ho nominato io».