Gf, le anticipazioni: a Serena Rutelli una lettera dalla mamma biologica

Lunedì 29 Aprile 2019, 16:02 - Ultimo aggiornamento: 29-04-2019 17:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Grande Fratello ha ricevuto una lettera indirizzata a Serena, figlia adottiva di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli. A scriverla, la mamma biologica. Questa sera durante la diretta della quarta puntata del Grande Fratello scopriremo quale sarà la sua reazione una volta appresa la notizia. Si parlerà anche di un possibile provvedimento nei confronti di un concorrente che ha utilizzato «frasi gravemente offensive».La quarta puntata del Grande Fratello 2019 condotta da Barbara d’Urso si preannuncia ricca di argomenti. Innanzitutto Serena Rutelli riceverà una lettera dalla mamma biologica, quale sarà la sua reazione di Serena?.Grande Fratello non può non affrontare con i concorrenti l’argomento del duro scontro che in settimana si è consumato tra Daniele e Cristian: sono volate frasi gravemente offensive, che hanno avuto un’eco anche fuori dalla Casa. I colpi di scena non finiscono qui: i telespettatori assisteranno al ritorno delle “Guendaline”.Guendalina Tavassi e Guendalina Canessa, rispettivamente concorrenti delle edizioni 7 e 11 di Grande Fratello, infatti, busseranno alla Porta Rossa: quali saranno le loro intenzioni?Inoltre, il pubblico conoscerà l’esito del televoto: chi, tra Daniele, Erica, Francesca, Ivana, Michael e Mila dovrà abbandonare il gioco? Non mancherà, infine, la nuova tornata di nomination.