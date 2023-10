Grande Fratello, Beatrice Luzzi contro Jane Alexander: «Non meritavi quel ruolo, ti hanno doppiata». La proposta “indecente” di Signorini

Il confronto che tutti desideravano è arrivato. Jane Alexander entra nella casa per un faccia a faccia con Beatrice Luzzi. «Indovinate dove sto andando?» Così l'attrice ha annunciato oggi su Instagram il suo arrivo nella casa del Grande Fratello. Le rivali tornano a sfidarsi.

Grande Fratello, Cesara Buonamici gela Massimiliano Varrese: «La tua per Beatrice è un'ossessione. Non è che sei geloso di lei?»

Gf, cosa è successo tra Jane e Beatrice?

Pare infatti che Beatrice Luzzi e Jane Alexander si siano "scontrate" sul set. Entrambe, quasi 20 anni fa, si sono proposte per lo stesso personaggio in Elisa di Rivombrosa, e il personaggio in questione era quello della Marchesa Lucrezia Van Necker, la cattiva della serie.

Grande Fratello, pagelle: Beatrice, dealer 8, Massimiliano, zia acida 2, Anita, merita una pesca dell'Esselunga 5, Jane, ma non dovevamo non vederci più? 6

Stando a quanto raccontato da Beatrice Luzzi, lei e Jane Alexander si sarebbero candidate per lo stesso ruolo ma pare fosse proprio Beatrice in vantaggio sulla collega. «Io avevo il ruolo in mano», ha ammesso la concorrente del reality la scorsa settimana in diretta, poi pare tutto sia cambiato. «Mi hanno detto che il ruolo doveva andare a lei, non potevano farci niente», sono state le parole dell’attrice, che hanno inevitabilmente lanciato un’ombra su Jane Alexander.

Grande Fratello, Beatrice Luzzi smaschera Giuseppe Garibaldi: «Devi spiegarmi». Massimiliano Varrese: «Lei prenderà una “tranvata”»

L'ingresso della Alexander

La casa viene freezata e Lucrezia Van Necker entra nel loft. Tailleur e cravatta da Iena, Jane entra su un tacco 12, che più 12 non si può

«Buonasera Beatrice come puoi immaginare sono venuta qui per tutte le cose brutte che hai detto di me. In che “malissimo modo” io ti ho sfilato il ruolo di Lucrezia che tu sei sicura che avevi in mano? Non è una cosa bella di parlare delle colleghe in televisione. Io voglio sapere cosa io ho fatto».

Beatrice replica quasi intimidita: «Io non ho detto che me lo hai sfilato, da quello che so mi hanno detto questo». Poi affonda «Mi par inoltre ti hanno doppiata perché sei mezza americana, tu magari visto che ti hanno doppiata non eri quella giusta».

Lo scontro

Jane si inalbera: «Non hanno scelto te. Tu hai detto che io fatto qualcosa per averlo. Chi ha dovuto scegliermi, chi te lo ha detto, mi hai fatto passare come poco di buono»

Il botta e risposta continua: «Assolutamente non intendevo insultarti, volevo solo dire che non te lo meritavi». Il capitolo continua con una lettera della regista Cinzia Th Torrini che da ragione alla Alexander, mentre Massimiliano affonda, ma Beatrice difende la sua: «Premesso è la regista è ovvio che difenda le sue scelte, io trovo vergognoso che abbiamo dovuto doppiarti». Nella lettera la regista dice che dopo tutti i provini erano rimastre tre attrici e tra queste non figurava Beatrice. La Luzzi «Chapeax, evidentemente mi hanno detto una cosa sbagliata». Poi deve chiedere necessariamente scusa.

Talmente tanto questo #GrandeFratello è di Beatrice Luzzi che scelgono i concorrenti sulla base delle sue antipatie pic.twitter.com/PHpJtuWt4l — Il regno di Soleil (@regno_disoleil) October 9, 2023

La proposta di Signorini

Nel faccia a faccia gli occhi di Signorini si illuminano, finalmente forse ha trovato da dove far ripartire il reality e manda Jane in confessionale: «Vuoi entrare nella casa come concorrente? Ti do qualche ora per pensarci». Ovviamente entrerà. Perchè diciamocelo questo Gf è tenuto in pieni talmente tanto da Beatrice Luzzi che scelgono i concorrenti in base alle sue antipatie.