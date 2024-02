Grande Fratello, Beatrice Luzzi entra nella storia: 111 nomination e 19 televoti superati

Tanti fan del Grande Fratello pensano che il programma avrebbe potuto chiudere mesi fa, non per questioni di share o numeri ma perché la vincitrice di questa edizione, stando al giudizio del pubblico, doveva essere già una da tempo: Beatrice Luzzi. L'attrice romana è riuscita a conquistare il cuore dei fan del reality show fin dall'inizio del programma condotto da Alfonso Signorini. Senza troppi complimenti o peli sulla lingua, la gieffina ha tenuto testa a tutti gli altri concorrenti che, più di qualche volta, hanno cercato di isolarla o esluderla dal gruppo poi, però, pagandone le conseguenze. Infatti, ogni qualvolta, Beatrice sia capitata in nomination, ecco che il pubblico l'ha sempre salvata, eliminando qualche altro suo compagno d'avventura. Il suo percorso è stato spesso in salita e poche volte in discesa, dato che, ci sono state tante discussioni accese di cui lei è stata protagonista. I numeri, tuttavia, evidenziano il fatto che Beatrice sia una delle concorrenti più forti nella storia del Gf: è la prima finalista di questa edizione con il 60% di voti.

Beatrice Luzzi ha superato esattamente 111 nomination e 19 televoti perché salvata dal pubblico che la ritiene, senza ombra di dubbio, la più forte all'interno della casa del Grande Fratello.

L'attrice è entrata nella storia del reality perché mai nessuno prima di lei aveva totalizzato certe cifre che testimoniano quanto sia amata dai fan del programma.

La concorrente è sempre uscita a testa alta da ogni sfida in cui si è trovata e chi segue lo show da casa ha sempre amato la sua prontezza di risposta in ogni situazione e, soprattutto, il fatto che riuscisse a mettere al proprio posto chiunque cercasse di farla passare per ciò che non è. In tanti sono entrati in casa per cercare di smontare la sua immagine, ad esempio Sara Ricci, Jill Cooper o Marco Maddaloni. Nessuno di loro, però, ci è riuscito.

Una delle ultime concorrenti entrate all'interno del Grande Fratello, è stata Simona Tagli che avrebbe dovuto rappresentare l'antieroe e, quindi, schierarsi contro Beatrice Luzzi. In realtà, le due hanno stretto un rapporto di amicizia che ha sorpreso in modo molto positivo i fan del programma che pensano che la soubrette sarebbe dovuta entrare prima in gioco.